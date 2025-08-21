Brasil registra primeira patente para vacinas de RNA mensageiro

O Brasil registrou a primeira patente de uma plataforma para vacinas de RNA mensageiro . Esse é o mesmo tipo de tecnologia que permitiu a produção, em tempo recorde, de vacinas estrangeiras na pandemia de coronavírus. Com a plataforma, o país vai poder desenvolver, com autonomia, novas vacinas sem precisar pagar royalties a outros países.



Os imunizantes de RNA mensageiro são um tipo que utiliza uma pequena parte do material genético de um vírus para ensinar o corpo a se defender contra a doença. Essa plataforma foi desenvolvida e testada por cientistas do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, da Fiocruz . Desde 2021, Bio-Manguinhos é o centro de referência da OMS (Organização Mundial da Saúde) para criar vacinas de RNA mensageiro.