Cachorro ‘furta’ vaquinha de pelúcia de vitrine de loja no Paraná

Um cachorro foi flagrado 'furtando' uma vaquinha de pelúcia da vitrine de uma loja em Marialva, no Paraná , na última sexta-feira (25). Imagens mostram quando ele pega o bicho rapidamente e vai embora. No entanto, a tentativa do animal foi frustrada pela dona do estabelecimento, que recuperou o ursinho e agora faz campanha para que o cão seja adotado.