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Caminhão causa grave acidente em SP

Veículo teria apresentado falha mecânica, possivelmente após perder os freios

News das 19h|Do R7

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Um caminhão desgovernado provocou um grave acidente no interior de São Paulo, no município de Lins.

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