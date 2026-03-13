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Caminhão desgovernado sai da pista e assusta moradores no interior de Goiás

Veículo sem controle colide com poste e coqueiro; motorista sofre ferimentos leves, enquanto passageiro salta de veículo em movimento

News das 19h|Do R7

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Um caminhão perdeu o controle na cidade de Catalão, interior de Goiás, causando apreensão entre os moradores. No momento do acidente, o passageiro do veículo percebeu a falha nos freios e saltou em movimento.

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