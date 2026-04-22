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Homens distraem criminoso e libertam funcionária feita refém no interior do Pará

Suspeito foi preso em flagrante; vítima não ficou ferida

News das 19h|Do R7

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Uma funcionária de uma loja em Vigia de Nazaré, Pará, foi feita refém por um criminoso armado com uma faca. No momento do pânico, um homem decidiu intervir e entrou para conversar com o suspeito. Com a ajuda de mais uma testemunha, a mulher foi libertada sem ferimentos e o criminoso preso em flagrante por tentativa de roubo.

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