Homens distraem criminoso e libertam funcionária feita refém no interior do Pará

Uma funcionária de uma loja em Vigia de Nazaré, Pará , foi feita refém por um criminoso armado com uma faca. No momento do pânico, um homem decidiu intervir e entrou para conversar com o suspeito. Com a ajuda de mais uma testemunha, a mulher foi libertada sem ferimentos e o criminoso preso em flagrante por tentativa de roubo.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!