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Carro dirigido por adolescente invade posto de gasolina

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o veículo atinge a bomba

News das 19h|Do R7

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Um incidente envolvendo um carro conduzido por um adolescente resultou na colisão contra uma bomba de combustível em Anápolis, Goiás.

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