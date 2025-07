Caso Miguel: Justiça de Pernambuco mantém condenação de Sari Corte Real pela morte de criança

A Justiça de Pernambuco decidiu, nesta quarta-feira (2), manter a condenação de Sari Corte Real pela morte de Miguel Otávio em Recife, em 2020. A criança acompanhava a mãe, que trabalhava como empregada doméstica no apartamento de Sari. A moradora deixou Miguel entrar sozinho no elevador e apertou o botão que levava à cobertura. O garoto de 5 anos morreu após cair do nono andar.



A pena havia sido questionada pela defesa. Inicialmente, a dona do apartamento foi condenada a oito anos e seis meses de prisão, mas a punição foi reduzida para sete anos em novembro de 2023.