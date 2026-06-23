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CNJ aprova regras voltadas às crianças e adolescentes

Texto prevê alvarás judiciais para atividades artísticas e publicação de conteúdo

News das 19h|Do R7

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O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que estabelece diretrizes para a participação de crianças e adolescentes em plataformas digitais como Instagram, Facebook e TikTok. É necessário obter um alvará judicial para atividades artísticas ou conteúdos publicados nos perfis próprios ou dos responsáveis.

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