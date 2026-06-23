CNJ aprova regras voltadas às crianças e adolescentes

O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que estabelece diretrizes para a participação de crianças e adolescentes em plataformas digitais como Instagram, Facebook e TikTok. É necessário obter um alvará judicial para atividades artísticas ou conteúdos publicados nos perfis próprios ou dos responsáveis.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!