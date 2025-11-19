Logo R7.com
Dupla de moto assalta família em rua tranquila em Osasco (SP)

Segundo a PM, foram levadas alianças, correntinhas, um celular e bolsas em menos de 40 segundos; nenhum dos suspeitos foi identificado até o momento

News das 19h|Do R7

Câmeras de segurança capturaram um roubo em uma rua tranquila em Osasco (SP). A ação durou cerca de 40 segundos. Segundo a Polícia Militar, foram levadas alianças, correntinhas, um celular e bolsas. Equipes fizeram patrulhamento, mas ninguém foi localizado ou identificado até o momento.

