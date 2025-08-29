Economia indiana cresce acima do esperado, mas tarifaço de Trump preocupa
PIB do país teve alta de 7,8% no segundo trimestre de 2025, em comparação com o período em 2024
A economia da Índia cresceu mais do que o esperado no segundo trimestre de 2025. A alta de 7,8% no PIB, em comparação com o mesmo período em 2024, foi impulsionada pelo maior gasto governamental, pelo desenvolvimento maior do setor manufatureiro e pela melhora na confiança dos consumidores.
No entanto, o aumento nas tarifas dos Estados Unidos sobre as exportações indianas representam preocupação para os próximos meses. O presidente americano, Donald Trump, subiu as taxas de 25% para 50% em resposta à compra de petróleo russo pelo país.
