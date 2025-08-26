Índia se iguala ao Brasil entre os países com as maiores tarifas aplicadas pelos EUA

Uma taxa adicional de 25% anunciada pelo presidente Donald Trump eleva as tarifas da Índia para até 50%, igualando o país asiático ao Brasil. As novas medidas devem entrar em vigor nesta quarta-feira (27). As exceções são remessas em trânsito, ajuda humanitária e itens sob programas de comércio recíproco.



Exportadores indianos se preparam para uma queda acentuada nos pedidos dos Estados Unidos depois que as negociações comerciais fracassaram. As medidas aumentam a tensão entre os parceiros estratégicos.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (26), Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais, diz que “Trump alega que a Índia compra muitos ativos energéticos russos e armamento russo”, portanto, o anúncio de tarifas visa interferir no comércio com a Rússia .



Segundo o especialista, o Brasil também pode ser alvo das mesmas tarifas secundárias por manter comércio com Moscou. “Até 2021 o Brasil nem comprava óleo diesel russo, hoje, 65% do diesel que o Brasil importa vem da Rússia. O Brasil também é alvo dessas tarifas e a China está negociando com os Estados Unidos todo o pacote tarifário, isso foi prorrogado agora, mas na mesa de negociações também está que a China pare de comprar petróleo e artigos energéticos russos para que a guerra, enfim, acabe”, afirmou.