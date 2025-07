Espanha registra 1.180 mortes por calor extremo nos últimos dois meses

As altas temperaturas causaram 1.180 mortes na Espanha nos últimos dois meses. A grande maioria das vítimas tinha 65 anos ou mais e pelo menos metade era composta por mulheres, segundo o Ministério do Meio Ambiente espanhol.



As regiões mais afetadas foram Galícia, La Rioja, Astúrias e Cantábria, que ficam no norte do país, onde as temperaturas tradicionalmente mais frias do verão registraram um aumento significativo nos últimos anos. Assim como vários outros países da Europa, a Espanha foi atingida por uma onda de calor extremo nas últimas semanas, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 40°C.