EUA aprovam 1º exame domiciliar de papanicolau que ajuda a detectar câncer

A agência reguladora de medicamentos e alimentos dos Estados Unidos aprovou a primeira alternativa domiciliar ao papanicolau . Na prática, funciona como uma ferramenta de triagem para o câncer de colo de útero no país e oferece às mulheres uma opção que pode ser considerada menos dolorosa e traumática do que o exame tradicional.



No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estima que haja anualmente 17 mil novos casos de câncer de colo do útero , sendo o terceiro tipo dos que mais acometem as mulheres. Em entrevista ao News das 19h desta sexta-feira (16), Adriana Campaner, ginecologista e professora, explica que formato adotado pelos EUA aponta se existe a presença do vírus do HPV (Human Papiloma Virus, na sigla em inglês), causador do câncer de colo, e não aponta a doença.



“Se a mulher não tem o HPV , perigo de ter o câncer, ela pode ser acompanhada com intervalos mais distantes. No entanto, quando ela tem o HPV, a gente precisa ir atrás para ver se ela tem alguma ferida que possa levar ao câncer”, diz a médica.



Segundo a especialista, esse tipo de teste, chamado de autocoleta, já existe no Brasil, quando a paciente faz a coleta do material e envia para o laboratório analisar se o vírus está presente. A diferença é que os EUA desenvolveram um modelo diferente do instrumento usado no exame, enquanto no Brasil existem vários tipos de “artefatos de coleta”.



Esses testes seriam mais indicados para “aquelas pacientes que têm dificuldade de acesso ao exame”, afirma Adriana, sobre mulheres que moram em regiões com difícil acesso a unidades de saúde, por exemplo.