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EUA bombardeiam Irã em retaliação à derrubada de helicóptero

Tensão aumenta no Oriente Médio com retaliação dos EUA ao Irã após incidente no estreito de Ormuz

News das 19h|Do R7

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Natalia Fingermann, professora de relações internacionais da ESPM, analisa retomada do conflito na semana do início da Copa do Mundo, realizada em solo norte-americano.

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