Exclusividade da semaglutida no Brasil termina esta semana

A patente da semaglutida termina em 20 de março. Após essa data, medicamentos genéricos e similares poderão ser comercializados no Brasil com a aprovação da Anvisa. De acordo com Murilo Aranha, especialista em Direito Médico da Saúde, "a entrada desses produtos no mercado dependerá de processos regulatórios que podem levar tempo". Disputas judiciais são esperadas para adiar a concorrência, enquanto laboratórios precisam seguir requisitos rigorosos para obter autorização sanitária.



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