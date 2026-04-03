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Médico é preso por crimes contra mais de 30 mulheres

Pacientes ficavam despidas e eram assediadas durante as consultas em consultório

News das 19h|Do R7

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O cardiologista Daniel Pereira Kollet foi detido sob a acusação de importunação sexual contra mais de 30 pacientes na cidade de Taquara, Rio Grande do Sul.

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