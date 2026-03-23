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Motociclista tenta ultrapassar caminhão e é derrubado pelo veículo; veja

Vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro da região, mas o estado de saúde não foi atualizado

News das 19h|Do R7

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Um motociclista tentou ultrapassar um caminhão nesta segunda-feira (23), na Vila Formosa, zona leste de São Paulo, quando foi derrubado pelo veículo de carga. A carreta vira à esquerda para entrar na rua e acaba atingindo a vítima. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu a pessoa e a levou ao pronto-socorro da região e o estado de saúde não foi atualizado.

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