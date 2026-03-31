Motor de avião explode durante decolagem em São Paulo
Aeronave tinha 286 pessoas a bordo; ninguém ficou ferido
Um incidente envolvendo uma aeronave Airbus A330 assustou passageiros durante a decolagem no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.
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