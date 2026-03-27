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Mulher é socorrida por bombeiros depois de cair em cisterna

Vizinhos ouviram os pedidos de socorro vindos da área e chamaram ajuda

News das 19h|Do R7

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Uma mulher de 40 anos foi resgatada por bombeiros após cair em uma cisterna desativada na zona rural de Itacambira, Minas Gerais. O incidente ocorreu quando a vítima despencou dentro da estrutura com cerca de 12 metros de profundidade.

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