Mulher é socorrida por bombeiros depois de cair em cisterna

Uma mulher de 40 anos foi resgatada por bombeiros após cair em uma cisterna desativada na zona rural de Itacambira, Minas Gerais. O incidente ocorreu quando a vítima despencou dentro da estrutura com cerca de 12 metros de profundidade.



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