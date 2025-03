Onças surpreendem ao se aproximarem de casas no Maranhão e no Paraná

Nos estados do Maranhão e do Paraná , as onças têm tirado o sossego da população. Na cidade de Imperatriz, uma onça-pintada foi flagrada quando tentava entrar em um condomínio residencial, na madrugada desta quarta-feira (26). O animal chegou a bater no portão para tentar entrar.



Já no Paraná, uma onça-parda foi flagrada perto de várias casas na cidade de Pérola, na madrugada de segunda-feira (24). Câmeras de segurança mostram o animal correndo pelas ruas, e o município chegou a emitir alerta para que a população tome cuidado.