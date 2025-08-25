Pediatras americanos recomendam monitoramento anual de saúde mental
Em cenário agravado pela pandemia, uma em cada cinco crianças vive com algum tipo de transtorno, diz entidade
A Academia Americana de Pediatria passou a recomendar a triagem anual de crianças para detectar transtornos de saúde mental, emocional ou comportamental. A entidade afirma que uma em cada cinco crianças a partir de 2 anos vive com algum distúrbio do gênero ao longo da infância, em cenário agravado pela pandemia do coronavírus.
