Pediatras americanos recomendam monitoramento anual de saúde mental

Em cenário agravado pela pandemia, uma em cada cinco crianças vive com algum tipo de transtorno, diz entidade

News das 19h|Do R7

A Academia Americana de Pediatria passou a recomendar a triagem anual de crianças para detectar transtornos de saúde mental, emocional ou comportamental. A entidade afirma que uma em cada cinco crianças a partir de 2 anos vive com algum distúrbio do gênero ao longo da infância, em cenário agravado pela pandemia do coronavírus.

