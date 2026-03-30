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População ‘vai à feira’ após carga de carne tombar na BR-282, em SC

Dono dos produtos autorizou ação; menina de 11 anos saiu ferida

News das 19h|Do R7

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Toneladas de carne acabaram espalhadas após um caminhão tombar em um trecho da BR-282, em Santa Catarina, nesta sexta-feira (27). Em meio à confusão de pessoas que foram pegar os produtos, com autorização do dono da carga, uma menina de 11 anos saiu machucada.

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