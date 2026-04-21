Preços baixos provocam confusão em uma inauguração de loja

A abertura de uma loja no interior do Ceará causou tumulto. Algumas pessoas, inclusive idosas, chegaram a cair. A loja oferecia produtos por até R$ 25, atraindo uma grande multidão.



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