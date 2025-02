Reconhecimento facial na Arena Castelão será implementado na final do Campeonato Cearense

O sistema de reconhecimento facial na Arena Castelão , em Fortaleza , vai começar a funcionar no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, no dia 15 de março. O objetivo dessa medida é aumentar a segurança no estádio e punir os torcedores que se envolverem em confusões. Os equipamentos vão ficar nos mesmos locais onde os torcedores têm acesso usando ingressos ou cartões de sócio-torcedor.



A ideia é que as imagens dos torcedores sejam disponibilizadas para cruzamento dos dados. Assim, quem já possui histórico na Secretaria de Segurança Pública será imediatamente identificado e pode ser impedido de frequentar os jogos.



