Rio brasileiro é o segundo mais poluído por microplásticos do mundo

Um estudo de pesquisadores brasileiros identificou um trecho do rio dos Bugres, entre Santos e São Vicente, no litoral paulista, como um dos mais poluídos por microplásticos no mundo. A taxa de contaminantes chega a 93 mil partículas por quilograma de sedimento coletado nas águas.



Segundo a pesquisa, a presença de palafitas — moradias construídas sobre rios e lagos — na área afetada contribui para o aumento do descarte irregular de resíduos. Os microplásticos são fragmentos minúsculos que se desprendem de materiais como pneus, roupas e garrafas plásticas. Eles representam um risco à saúde e estão associados a doenças como o câncer.



Em nota, a prefeitura de São Vicente afirmou que monitora a situação ambiental da cidade e fiscaliza o descarte inadequado de lixo, aplicando multas aos infratores.