Roubos de celulares e de carga aumentam mais de 30% em 2025, no Rio de Janeiro

Uma pesquisa do Instituto de Segurança Pública do Estado revelou um aumento de mais de 30% no roubo de celulares e de cargas no Rio de Janeiro em 2025, quando comparado com o mesmo período no ano passado. Em relação ao roubo de veículos , houve uma queda de 2% em relação a 2024.



Em 2024, foram registrados 6.557 roubos de aparelhos e, em 2025, há um salto para 8.757, totalizando um aumento de 34%. Só em abril, foram 2.186 casos. Sobre as cargas , houve um aumento de 33% na análise do mesmo período. Apenas em abril, foram 205 carregamentos lesados, sendo esse um tipo de crime que envolve mais estrutura e planejamento.