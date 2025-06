Sobe para oito o número de casos suspeitos de gripe aviária em Minas Gerais

Subiu para oito o número de casos suspeitos de gripe aviária em Minas Gerais , segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. Os casos envolvem, principalmente, galinhas criadas em domicílios que apresentaram sintomas da doença. Em Santo Antônio do Monte, a suspeita é relacionada a um pombo.



De acordo com o Ministério da Agricultura , a gripe aviária está sendo introduzida por aves migratórias — algumas chegam contaminadas e contribuem para a disseminação do vírus — como em Mateus Leme, onde pessoas tiveram contato com os animais.



O governo de Minas Gerais já ampliou o rastreamento e intensificou a fiscalização em áreas estratégicas para conter a proliferação da doença. Até esta segunda-feira (2), 24 países impuseram restrições à importação de carne de aves do Brasil, após a detecção de um caso no Rio Grande do Sul . O governo está em diálogo com autoridades sanitárias internacionais para retomar as exportações com segurança.