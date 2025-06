‘Telemedicina pode ser uma aliada poderosa do SUS’, diz pesquisador sobre redução de internações

Um estudo revelou que a telemedicina pode ajudar a reduzir internações por doenças cardiovasculares — a insuficiência cardíaca, por exemplo, é a principal causa de internações . A pesquisa identificou que a modalidade de consulta é capaz de evitar readmissões hospitalares, especialmente em unidades do sistema público de saúde, por essa condição.



Com prevalência em cerca de 2 milhões de brasileiros, a insuficiência cardíaca é uma condição grave, que faz com que o coração do paciente não consiga bombear uma quantidade suficiente de sangue para o funcionamento total do organismo.



Em entrevista ao News das 19h , Edmar Ribeiro, pesquisador da Escola de Enfermagem da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), diz que “a telemedicina pode ser uma aliada poderosa do SUS (Sistema Único de Saúde) ”, uma vez que é possível realizar o monitoramento da condição “através do peso, frequência cardíaca, pressão arterial e sinais de descompensação destes pacientes”.



“Em populações mais vulneráveis , o monitoramento remoto se mostrou eficaz e seguro”, afirma Ribeiro. “A estratégia também tem potencial para ser replicada em larga escala, para que o SUS seja mais eficiente, mais humano, e centrado no paciente”, finaliza.