TikTok anuncia nova função para os pais e responsáveis de usuários menores

A rede social TikTok anunciou uma novidade da plataforma que beneficiará os pais dos usuários que ainda são menores; segundo a plataforma digital, os responsáveis receberão um aviso em seus aparelhos eletrônicos caso a criança ou adolescente publique algo.



A sincronização familiar, além de oferecer aos pais o aviso de publicação, que vai desde post no feed até stories, também vai possibilitar o acesso às configurações da conta, bloqueio de perfis incomuns relacionados aos filhos e outras ferramentas que já estão disponíveis aos jovens de 16 e 17 anos; para menores de 13 a 15 anos, a opção deve ser ativada por ambos, pais e filhos. Para a ativação é necessário que os portadores do aplicativo estejam com as contas sincronizadas.