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Tripulação da Artemis 2 registra aproximação da Lua

A cápsula da missão Artemis 2 perde contato planejado ao explorar o lado oculto da Lua

News das 19h|Do R7

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A missão Artemis 2 da Nasa alcançou um momento crítico ao perder temporariamente o contato com a Terra enquanto seus astronautas exploram o lado oculto da Lua. Este evento era esperado e faz parte do plano de voo que prevê cerca de 40 minutos sem comunicação. A equipe é composta por quatro astronautas: três americanos e um canadense, incluindo uma mulher que marca sua presença histórica na missão.

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