Trump anuncia investimento bilionário da Apple para fabricar produtos nos EUA

O presidente Donald Trump anunciou investimento de pelo menos US$ 100 bilhões (cerca de R$ 545 bilhões, na cotação atual) da Apple na fabricação de produtos dentro dos Estados Unidos. A empresa, que já fabrica grandes volumes de dispositivos em outros países, como a China , busca transferir parte da produção para o país norte-americano.



No início do ano, Trump alertou que imporia tarifa de 25% à Apple caso a empresa não transferisse a fabricação do iPhone para os EUA.