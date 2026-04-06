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Vendaval estoura vidros, arrasta móveis e dispara alarme de loja em Campo Grande (MS)

Empresa não informou prejuízos, mas ninguém ficou ferido

News das 19h|Do R7

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A força do vento durante um temporal destruiu a fachada de uma loja de produtos agrícolas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, neste domingo (5). A ventania estourou os vidros e arrastou móveis e produtos da loja. Com as rajadas de mais de 60km/h, o sistema de alarme do estabelecimento disparou. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A empresa não informou o valor do prejuízo, mas disse que já faz os reparos necessários.

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