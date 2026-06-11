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Vídeo: carro é atingido por outro veículo, invade loja e quase atropela mulher

Apesar do susto, ninguém ficou ferido; acidente aconteceu no interior do Pará

News das 19h|Do R7

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Uma mulher escapou por pouco de ser atingida por um carro que invadiu uma loja após colidir com outro veículo nesta quarta-feira (10) em Santarém, no Pará. Nas imagens, é possível ver o momento exato em que a jovem passa pelo local e se depara com o acidente. Apesar do grande susto, ninguém ficou ferido.

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