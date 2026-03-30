Vídeo flagra agressão de agentes contra mulher durante abordagem

Uma mulher foi agredida por agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) durante uma abordagem em Osasco, na Grande São Paulo. O incidente foi registrado em vídeo e mostra a vítima sendo empurrada violentamente contra uma grade de ferro por um dos policiais.



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