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Vídeo flagra agressão de agentes contra mulher durante abordagem

Prefeitura de Osasco instaurou sindicância e afastou envolvidos das ruas

News das 19h|Do R7

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Uma mulher foi agredida por agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) durante uma abordagem em Osasco, na Grande São Paulo. O incidente foi registrado em vídeo e mostra a vítima sendo empurrada violentamente contra uma grade de ferro por um dos policiais.

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