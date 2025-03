Vídeo: Ilhabela (SP) registra fenômeno da ‘maré vermelha’ pela segunda vez em 2025

Ilhabela, no litoral norte de São Paulo , voltou a registrar um fenômeno natural conhecido como maré vermelha. Imagens registradas nesta terça-feira (25) mostram a água azul e manchas em tons de vermelho. Proliferação excessiva de algas marinhas é a causa da coloração diferente na superfície do mar. A recomendação é de que as pessoas evitem se banhar nas áreas com a presença da maré vermelha. Desde o início de 2025, o fenômeno é monitorado por órgãos ambientais.