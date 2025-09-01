Análise: déficit causado pelos EUA nas exportações de carne bovina será absorvido por outros países
Segundo o pesquisador Tiago Bernardino, as mudanças nas relações comerciais abrem novas oportunidades para o setor pecuário brasileiro
“Esse déficit causado pelos Estados Unidos vai ser rapidamente absorvido pelos outros países”, afirma Tiago Bernardino, pesquisador e coordenador de pecuária do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), ao analisar o cenário do mercado da carne bovina após o tarifaço americano.
Em entrevista ao Record News Rural de segunda-feira (1º), Bernardino destaca que “é importante a gente ter países mais próximos do Brasil, não somente comprando a carne bovina, mas especificamente do nosso setor, trazendo uma janela muito forte de oportunidade” para a expansão das exportações para outros destinos.
Após as taxas de 50% impostas por Donald Trump, o México superou os Estados Unidos como o segundo maior comprador da proteína brasileira. Já no Brasil, a baixa oferta de animais para abate sustentou os preços do boi em agosto.
