Análise: déficit causado pelos EUA nas exportações de carne bovina será absorvido por outros países

“Esse déficit causado pelos Estados Unidos vai ser rapidamente absorvido pelos outros países”, afirma Tiago Bernardino, pesquisador e coordenador de pecuária do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), ao analisar o cenário do mercado da carne bovina após o tarifaço americano .





trazendo uma janela muito forte de oportunidade” para a Em entrevista ao Record News Rural de segunda-feira (1º), Bernardino destaca que “é importante a gente ter países mais próximos do Brasil, não somente comprando a carne bovina, mas especificamente do nosso setor,” para a expansão das exportações para outros destinos.



