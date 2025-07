Brasil busca retomar protagonismo no mercado de cacau com meta de dobrar produção até 2030

A última segunda-feira (7) foi marcada pelo Dia Mundial do Chocolate , data que destaca o consumo do produto. O Brasil, que já foi o maior produtor de cacau no mundo, atualmente ocupa a sétima posição no ranking global, mas busca retomar seu papel de destaque no mercado.



Em entrevista ao Record News Rural desta quarta-feira (9), Vitor Stella, consultor técnico do CocoaAction Brasil, afirma que a instituição tem focado no fortalecimento da cadeia produtiva de cacau.



O Brasil enfrenta desafios, como a estagnação da produção, que segue sem sinais de recuperação, conforme dados divulgados pela AIPC (Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau). Porém, o Plano Inova Cacau 2030 está sendo implementado para reverter esse cenário.



“É uma grande concertação do setor , um plano construído de maneira coletiva, para que a gente possa estabelecer metas e colocar o cacau brasileiro novamente no local de onde ele nunca deveria ter saído”, afirma Stella. O plano foi criado em colaboração com diversas entidades, como a Ceplac (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira) e o Ministério da Agricultura.



O consultor detalhou as metas do plano, destacando o objetivo de dobrar a produção de cacau no Brasil até 2030, passando das atuais 200 mil toneladas para 400 mil toneladas. Também estão previstas ações de recuperação de áreas de cacau , como a ampliação de 120 mil hectares de áreas antigas ou degradadas.