Carne bovina continua valorizada, mas produtores seguem cautelosos

O mês de agosto se encerra com uma boa notícia para os produtores de gado , isso porque a baixa oferta de animais para o abate sustenta o preço do boi gordo. Levantamentos do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) mostram que frigoríficos de grande porte buscam animais para a exportação , com a possibilidade de manter valores firmes ou realizar reajuste. O movimento acontece tanto nas negociações de bois quanto de novilhas. No estado de São Paulo, o boi gordo está cotado em torno de R$ 310,00 por arroba.



Desde julho, as exportações brasileiras de carne bovina registram resultados recordes. Apesar dos números, produtores seguem cautelosos, realizando negociações em ritmo lento, mas ainda aguardando preços mais altos nas próximas semanas.