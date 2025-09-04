'Competindo à altura de grandes players', diz executivo sobre alta nas exportações de carne suína

"Nós estamos vivendo um momento importante nas exportações . Em relação ao ano passado, [tivemos] um aumento de 14%", afirma Marcelo Lopes, presidente da ABCS (Associação Brasileira dos Criadores de Suínos), ao destacar a demanda crescente no setor da suinocultura brasileira em 2025.





alta na produtividade. O desempenho é impulsionado pelo investimento em tecnologia, práticas sustentáveis e pelo bom estado sanitário da produção nacional de carne suína. Em entrevista ao Record News Rural de quinta-feira (4), Lopes ressalta que o panorama atual do setor é positivo, com expectativa de.



“O Brasil vai se transformar no celeiro dessa produção, porque nós temos sanidade, nós temos aqui uma produção extremamente saudável, disponibilidade de grão, um produtor que tem responsabilidade ambiental, sustentabilidade. E com isso tudo, nós estamos atingindo grandes importadores e competindo à altura de grandes players, como os Estados Unidos e a União Europeia”, declara o executivo.