Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Conflito no Oriente Médio preocupa setor de exportação de frango

Região é responsável por quase 30% dos embarques brasileiros da proteína

Record News Rural|Do R7

  • Google News

A escalada dos conflitos no Oriente Médio está afetando as exportações de carne de frango no Brasil.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Frango
  • Guerra
  • Oriente médio
  • exportacao

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.