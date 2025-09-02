‘Confronto é diferente de reciprocidade’, alerta economista sobre aplicação da lei contra os EUA

Com a aprovação do governo para os primeiros passos para aplicar a Lei da Reciprocidade contra os Estados Unidos, a economista Carla Beni considera que é melhor negociar antes de recorrer ao recurso. “É importante a gente entender o seguinte: confronto é diferente de reciprocidade”, ressalta, em entrevista ao Record News Rural desta terça-feira (2).



Segundo ela, apesar da permissão legal para aplicar a medida, o Brasil não deve sair da mesa de negociações e precisa pensar muito antes da próxima ação, sobretudo em meio às viagens para Washington de uma comitiva com mais de 100 empresários .