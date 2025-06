Conheça a história da primeira charcutaria familiar do Triângulo Mineiro cadastrada no IMA

Localizada a 60 quilômetros de Uberlândia, em Minas Gerais, a agroindústria da produtora rural Fabiane Miranda é a primeira charcutaria familiar cadastrada no IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária) do Triângulo Mineiro. Após morar dois anos na Espanha, onde conheceu o presunto parma, ela retornou ao Brasil inspirada a se destacar na produção de carne de porco defumada.



Para levar qualidade à mesa do consumidor, o processo inclui a cura, em que a peça descansa no tempero por 15 dias. Depois, a carne passa por um banho de água que tira o excesso de sal antes de ser colocada na rede para a defumação no equipamento a gás.



“A hora que ela alcançar os 70 °C interno, ela já está perfeita”, explica Fabiane sobre o preparo, que pode durar até oito horas. A produtora conta que participou de cursos e recebeu suporte técnico da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) do estado para garantir que o processo atenda às regulamentações necessárias. “A gente pensa sempre em melhorar”, afirma.