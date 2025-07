Conselho Nacional do Café se opõe ao compartilhamento do material genético brasileiro do grão

O CNC (Conselho Nacional do Café) manifestou preocupação quanto ao compartilhamento de acesso ao material genético dos bancos ativos de germoplasma do Brasil. O conhecimento é um pilar da vantagem competitiva do Brasil, o maior produtor e exportador do grão.



Em entrevista ao Record News Rural desta quarta-feira (30), Silas Brasileiro, presidente do CNC, destaca a importância do café para a economia brasileira, sendo o quarto maior produto da balança comercial. “A geração de emprego é muito grande, evita o êxodo rural quando a gente efetivamente faz uma política com mais competência e busca gratificar os produtores”, explica.



Brasileiro ainda reafirma sua oposição ao compartilhamento do conhecimento brasileiro. “A nossa vantagem competitiva é exatamente da pesquisa, da ciência, no conhecimento. E não seria justo tantos anos investidos com os nossos pesquisadores, os nossos exercícios, [...] colocar tudo isso em risco”, completa.