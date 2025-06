Eficiente, sustentável e versátil: girassol ganha destaque na produção rural de Minas Gerais

Além de embelezar a paisagem dos campos, o girassol tem ganhado cada vez mais espaço no agronegócio pela sua cultura rústica, com fácil adaptação a diferentes tipos de solo e clima. Em Estrela do Sul, cidade do interior de Minas Gerais, o produtor Roberto Tavares optou por apostar no cultivo da flor híbrida para extração de óleo.



Resistente à seca e geadas leves, a variedade foi escolhida não somente pela eficiência econômica, mas também pelo seu importante papel no controle biológico , como a quebra de ciclo de pragas, e na recuperação do solo .



“O girassol recicla o nutriente da terra. O que é reciclar? Trazer isso para a superfície, porque a raiz dele é muito profunda e ele vai trazendo potássio para cima, fósforo, que é interessante para o produtor. Ele deixa uma massa muito grande para incorporar na terra, para plantar”, explica Tavares.



Outra vantagem da plantação é a sustentabilidade , já que as sementes geram óleo que pode ser utilizado na culinária e na indústria de biocombustíveis . O farelo também pode ser aproveitado e é destinado à nutrição animal.



No Brasil, mais de 63 mil hectares já são destinados à produção comercial da planta. Entre os principais estados produtores estão Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Só no estado goiano, a estimativa é colher mais de 70 mil toneladas , o equivalente a cerca de 70% da produção nacional, para a safra 2024-2025.