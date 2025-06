Especialista critica bloqueio de R$ 445 milhões do seguro rural: 'Impacta muito'

O Governo Federal comunicou, nesta terça-feira (24), o bloqueio de R$ 445 milhões do seguro rural para o cumprimento de metas fiscais. Ao mesmo tempo, anunciou a liberação de R$ 280 milhões como recurso para as culturas de inverno, além de valores adicionais para cultura de frutas, pecuária, florestas, café e cana-de-açúcar. O total previsto na Lei Orçamentária Anual é de R$ 1 bilhão.



Em entrevista ao Record News Rural desta quarta-feira (25), Daniel Vargas, professor da FGV Direito Rio, diz que o bloqueio tem grande impacto no seguro rural , que é um instrumento fundamental de organização e de avanço do agronegócio. “O seguro é uma contraparte do crédito, porque, à medida que a gente amplia o seguro, a gente barateia o acesso ao crédito para financiar a produção rural”, explica Vargas.



O professor relata que a diminuição do seguro expõe parte da produção do agronegócio, o que impacta toda a atividade econômica de regiões que dependem da atividade. “Quem perde não é só o produtor, é toda a região, que não terá mais aquele recurso necessário que movimenta a cidade, que arca com as suas dívidas e que faz toda a economia local girar”, completa.