Estudantes de Uberlândia (MG) criam robô que planta sementes e monitora o crescimento de hortaliças

Estudantes de uma universidade de Uberlândia (MG) desenvolveram um robô chamado Seed Rover (Veículo de Sementes, em tradução livre), capaz de plantar sementes e monitorar o crescimento de hortaliças e outras espécies vegetais.





O equipamento utiliza sensores para se locomover e coletar dados sobre a saúde das plantas. Segundo os universitários, a proposta é integrar inteligência artificial à automação agrícola, reforçando a importância da modernização no setor.