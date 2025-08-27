Logo R7.com
Estudantes de Uberlândia (MG) criam robô que planta sementes e monitora o crescimento de hortaliças

Projeto alia tecnologia e sustentabilidade para otimizar o cultivo com inteligência artificial e sensores de precisão

Record News Rural|Do R7

Estudantes de uma universidade de Uberlândia (MG) desenvolveram um robô chamado Seed Rover (Veículo de Sementes, em tradução livre), capaz de plantar sementes e monitorar o crescimento de hortaliças e outras espécies vegetais. 


O equipamento utiliza sensores para se locomover e coletar dados sobre a saúde das plantas. Segundo os universitários, a proposta é integrar inteligência artificial à automação agrícola, reforçando a importância da modernização no setor.

