Pesquisadora estuda viabilidade de sementes para reconstrução de áreas degradadas

Uma pesquisadora da Unesp (Universidade do Estado de São Paulo) de São José do Rio Preto já estudou dez variedades de sementes de plantas nativas do Brasil para produção e recuperação de áreas degradadas, como territórios destruídos por queimadas. A pesquisa faz parte do programa de doutorado em biodiversidade, em que busca as sementes mais resistentes, inclusive ao fogo, as suas impermeabilidades e o que as tornam resistentes.