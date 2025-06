Fazenda investe em tecnologia para garantir produção sustentável na Amazônia

Com 80% da floresta preservada, uma fazenda em Porto Velho (RO) mostra que é possível produzir com sustentabilidade na Amazônia. Desde 2019, a propriedade investe em tecnologia , rotação de culturas e crédito de carbono para aliar produtividade e preservação ambiental.



Dos 8.700 hectares, 600 são usados na integração lavoura-pecuária . O ciclo inclui soja, milho e capim, garantindo até três safras por ano. A colheita de milho silagem, usado no confinamento de animais, chega a 42 toneladas por hectare. Além disso, são cerca de 10 mil cabeças de gado criadas no local.



A fazenda também lidera o projeto Rio Madeira, que preserva 20 mil hectares de floresta nativa e gera créditos de carbono , revertendo parte dos recursos para comunidades locais.



Com gestão familiar profissionalizada, o grupo exige dos sucessores formação e fluência em idiomas. “Trabalhar, produzir e preservar, esse é o nosso lema”, afirma Valdecir Luiz Ghedin, proprietário da fazenda.