Início do outono: entenda o impacto da estação para os produtores rurais

Em entrevista ao Record News Rural , o pesquisador da Embrapa, Eduardo Monteiro, afirmou que o outono, iniciado nesta quinta-feira (20), não trará grandes novidades para o clima no Brasil . De acordo com ele, as regiões Centro-Sul e Sul continuarão enfrentando chuvas abaixo da média, o que impactará, principalmente, a produção de feijão , soja e milho.



No restante do país, as precipitações devem ficar próximas da normalidade, especialmente no Centro-Oeste e em Minas Gerais. Já o Norte deverá registrar chuvas acima do esperado, e no Nordeste devem ser inferiores à média.



Monteiro destacou que período marca o final da segunda safra nas regiões do Centro-Sul, Centro-Oeste e Sudeste, momento crucial para a produção do milho, e o início da safra de inverno , no Sul do país, sobretudo a cultura do trigo .