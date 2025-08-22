Mandioca preserva tradição e se torna fonte de renda para milhares de famílias na zona rural
Cultivo da raiz exige conhecimento do solo e deve ser iniciado no começo do período chuvoso, em outubro
A mandioca se destaca como uma fonte vital de sustento e tradição, sendo um meio de renda essencial para milhares de famílias que vivem em zonas rurais. O cultivo do tubérculo exige conhecimento de mercado e análise do solo, com plantio ideal no início do período chuvoso, em outubro.
Duas principais variedades da raiz se destacam: a amarela e a branca, que apresentam valores nutricionais distintos. Versátil na culinária, a mandioca é utilizada em diversas receitas e atende a diferentes preferências alimentares.
